Президенты подписали пакет поправок в Договор о ЕАЭС

– сказала Ия Малкина.Официальный представитель ЕЭК перечислила некоторые изменения в Договор о ЕАЭС:В Договор о ЕАЭС включена новая статья, которая определяет порядок государственного контроля на таможенной границе союза. В право союза внедряется механизм проведения оценки регулирующего воздействия проектов международных договоров в рамках ЕАЭС, которые могут оказать влияние на условия ведения предпринимательской деятельности, а также оценки фактического воздействия принятых решений ЕЭК.Кроме того, уточняется порядок уплаты косвенных налогов при импорте товаров, купленных у физического лица другого государства союза, а также закрепляется механизм взимания НДС при оказании услуг между головным офисом и его филиалом в другой стране ЕАЭС.Заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло в режиме видеоконференции. В нем принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко.