Среди участников сегодняшнего торжественного мероприятия в мемориальном комплексе «Курган Славы» – белорусские альпинисты. В мае этого года, в канун 80-летия начала Великой Отечественной войны, они водрузили на Эверест Государственный флаг Республики Беларусь и копию Знамени Победы. А сегодня вручили эти символы Президенту.
– Это, наверное, сегодня будет основной святыней во Дворце Независимости, – сказал Александр Лукашенко.
Президент подчеркнул, что гордится командой альпинистов, как и белорусскими участниками антарктической экспедиции, и считает, что их необходимо представить к наградам.
Фото: БЕЛТА
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Президенту вручили Государственный флаг и копию Знамени Победы, которые были подняты белорусскими альпинистами на Эверест
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