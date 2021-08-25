Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 2.94
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Президенту подарили модель первого белорусского комбайна

Президенту подарили модель первого белорусского комбайна

Сегодня во время рабочей поездки в Логойский район Президент  обратил внимание на зерноуборочный комплекс КЗР-10 «Полесье-Ротор», представленный на импровизированной выставке. Именно с этим комбайном Глава государства ознакомился впервые 24 августа 1996 года на полях совхоза «Ветковский». Тогда после проведения испытаний комбайна в различных условиях Александр Лукашенко одобрил новую разработку "сельмашевцев" и выразил готовность инвестировать в создание первой промышленной партии подобных машин. Прошло уже 25 лет, и технологическая линейка "Гомсельмаша" ушла далеко вперед. Но начиналось все именно с этого комплекса.  

"Посмотришь – красивый. И не скажешь, что он древний", – заметил Глава государства.

В финале мероприятия Президенту подарили мини-версию этого зерноуборочного комплекса.  Александр Лукашенко распорядился передать его во Дворец Независимости. 

Генеральный конструктор ОАО «Гомсельмаш» Сергей Федорович рассказал журналистам, что эта модель в свое время хоть и была нетрадиционной по своей компоновке, но имела очень важное значение для страны:

– Это был период, когда комбайнов остро не хватало. И она блестяще справилась со своей задачей. Мы тогда смогли создать комбайн для любого кошелька и любых объемов урожайности.  
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы