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  2. Президенту подарили картину с изображением знаменитой усадьбы Горваттов в Наровле

Президенту подарили картину с изображением знаменитой усадьбы Горваттов в Наровле

Жители Наровлянского района вручили Александру Лукашенко несколько подарков, которые ассоциируются с этим городом, пишет БЕЛТА.

"Вы уделяете много внимания чернобыльской тематике, лично бываете во многих районах. Жителями нашего района сделаны сувениры, чтобы у вас от поездки по Наровлянщине остались впечатление и память", - обратился к Президенту председатель Наровлянского райисполкома Сергей Дылюк.

Главе государства преподнесли картину с изображением знаменитой усадьбы Горваттов в Наровле - символа города. В 1816 году Игнатий Горватт купил имение Наровля с ближайшими деревнями и построил здесь свою усадьбу в стиле классицизма с пейзажным парком. Здание сохранилось до сих пор, но нуждается в реконструкции. "Картину повесим дома", - принял подарок Александр Лукашенко.

Фото: БЕЛТА

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