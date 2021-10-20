Президентский спортивный клуб объединяет усилия со "Спешиал Олимпикс"

В торжественной церемонии, которая состоялась в штаб-квартире Президентского спортивного клуба, приняли участие глава организации Дмитрий Лукашенко и исполнительный директор ОО "Белорусский комитет "Спешиал Олимпикс" Лариса Таболина, поставившие подписи под документом., – прокомментировала подписание документа Лариса Таболина.Белорусский комитет "Спешиал Олимпикс" проводит широкомасштабную работу по социальной реабилитации лиц с особенностями интеллекта через занятия спортом. Ежегодно объединением проводятся региональные и республиканские соревнования по футболу, баскетболу, настольному теннису, плаванию, легкой атлетике и другим специальным олимпийским видам спорта. Организуются спортивные тренировки и отборочные соревнования с целью подготовки сборной Республики Беларусь к европейским и международным специальным Олимпийским играм.Президентский спортивный клуб выступает в поддержку специального олимпийского движения, которое вносит неоценимый вклад в решение вопросов адаптации людей с нарушениями интеллектуального развития и построения инклюзивного мира.