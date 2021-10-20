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Президентский спортивный клуб объединяет усилия со "Спешиал Олимпикс"

Президентский спортивный клуб и общественное объединение "Белорусский комитет "Спешиал Олимпикс" подписали меморандум о сотрудничестве, информирует БЕЛТА.

Фото: pixabay.com

В торжественной церемонии, которая состоялась в штаб-квартире Президентского спортивного клуба, приняли участие глава организации Дмитрий Лукашенко и исполнительный директор ОО "Белорусский комитет "Спешиал Олимпикс" Лариса Таболина, поставившие подписи под документом.

– Наше сотрудничество уже длится некоторое время и с подписанием данного документа поднимется на качественно новый уровень. Основная цель – проведение при помощи Президентского спортивного клуба мероприятий, которые позволят нам реализовать главные цели, стоящие перед движением Special Olympics. Прежде всего это социальная реабилитация детей с особенностями развития, привитие им навыков здорового образа жизни и формирование спортивных навыков. Кроме того, это развитие различных программ под эгидой Special Olympics: волонтерской, медицинской, родительской и большого количества других программ специального олимпийского движения в нашей стране, – прокомментировала подписание документа Лариса Таболина.

Белорусский комитет "Спешиал Олимпикс" проводит широкомасштабную работу по социальной реабилитации лиц с особенностями интеллекта через занятия спортом. Ежегодно объединением проводятся региональные и республиканские соревнования по футболу, баскетболу, настольному теннису, плаванию, легкой атлетике и другим специальным олимпийским видам спорта. Организуются спортивные тренировки и отборочные соревнования с целью подготовки сборной Республики Беларусь к европейским и международным специальным Олимпийским играм.

Президентский спортивный клуб выступает в поддержку специального олимпийского движения, которое вносит неоценимый вклад в решение вопросов адаптации людей с нарушениями интеллектуального развития и построения инклюзивного мира.
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