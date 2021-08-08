«Президента предавали люди, для которых было очень и очень много сделано» – Эйсмонт

Тему предателей и предательства в связи с событиями прошлого года раскрывает документальный фильм телеканала СТВ «2020».
Видео: СТВ
- Я бы взяла на себя смелость сказать про предательство. Вот это всеми нами воспринималось очень эмоционально, – говорит пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт. – И, наверное, так же это воспринимал и Президент. Каждый из нас столкнулся с предательством – кто-то близких, кто-то далеких людей, кто-то коллег. Ни для кого из нас это не прошло просто так, ровно. Но Президента предавали люди – я могу об этом говорить, я это знаю, – для которых было очень и очень немало сделано им лично, которых он очень хорошо знал. Кого-то знал с экрана, очень внимательно следил и симпатизировал, кого-то знал на каких-то мероприятиях, работали вместе много лет. Кто-то приходил за помощью по самым разным вопросам, и он никогда не отказал. И эти люди в самый сложный момент – ну, наверное, можно сказать: ударили в спину.
То, что случилось в 2020-м, на фоне происходящих событий воспринималось эмоционально достаточно сложно, однако в конечном итоге пошло только на пользу, полагает Эйсмонт:
- Сегодня мы говорим о том, что мы очистились, и понимаем, что есть безусловные плюсы в том, что это произошло.