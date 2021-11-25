Президента Чехии снова госпитализировали. Причина – коронавирус

Чешский президент Милош Земан (ему 77 лет) заразился коронавирусом. Он вернется в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге, где проходил лечение с 10 октября до 25 ноября. Такую новость сообщает РИА Новости со ссылкой на чешские СМИ.
Отмечается, что у Земана не наблюдается внешних признаков заболевания.
Несколько дней назад президент Чехии получил третью прививку против COVID-19.
Ранее стало известно, что правительство Чехии с 26 ноября вводит режим чрезвычайной ситуации в стране из-за коронавируса. Подробности – здесь.