Заразившийся коронавирусом президент Армении Армен Саркисян госпитализирован с двусторонней пневмонией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента.
Напомним, в начале января в администрации президента Армении сообщили, что у главы государства положительный тест на коронавирус. На тот момент Саркисян находился в Лондоне на самоизоляции. Вскоре стало известно, что инфекцией заболела и его жена. Возвращение на родину планировалось, как только состояние главы государства стабилизируется.
На данный момент Саркисян, лечившийся в домашних условиях, переведен в больницу. Сообщается о тяжелом течении болезни. У президента диагностирована двусторонняя пневмония, которая сопровождается высокой температурой.
Фото: РИА Новости
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Президента Армении госпитализировали
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