Президент ждет большей инициативности от управленцев на местах

Отвечая на вопросы участников встречи в Овальном зале, Александр Лукашенко отметил необходимость более решительных действий во внешней политике:
Фото: БЕЛТА
– Нам действительно надо без указаний Президента действовать. У нас хорошее министерство, люди, молодые ребята пришли толковые, министр патриотичный. Могут работать.
При этом турбулентность прошлого года, считает Глава государства, в чем-то даже пошла на пользу:
– Это время, которое было в прошлом году и в этом году, отсеяло многих людей. Отсортировало, если хотите. Это пошло на пользу во всех структурах. Хотя, конечно, мы еще не дошли до всех.
Что касается решения насущных для людей вопросов на местах, то здесь Президент ждет большей инициативности от управленцев среднего звена:
– Это традиционный упрек нашим чиновникам. Значит, еще не преодолели инертность или же безразличие к людям. Это страшно.
Александр Лукашенко объяснил важность этой темы тем, что сейчас беглые стараются найти собственную повестку. Это получается неуклюже. Им приходится идти вслед действиями власти. Рассуждают:
– Ну что мы все время за Лукашенко бегаем? Да, мы его критикуем, облаяли и прочее, но мы разносим по нашему электорату, по "протестунам" то, что он говорит. Другие, может быть и не увидели. Повестку формирует Лукашенко, а мы за ним бегаем и поднимаем те проблемы, которые он поднимает.
Конечно, сидя в Польше и Литве, сложно вырабатывать актуальную для Беларуси повестку, о чем свидетельствует полный провал анонсированных ранее беглыми весенних акций. Сейчас они думают вернуться к тактике, которую использовали перед выборами. А именно – выискивать мелкие, локальные проблемы и раздувать их до общегосударственного уровня.
Президент призывает государственных людей:
– Мы слишком увлеклись: ВВП, инфляция и прочее. И сейчас они пришли к тому, что повестка их должна состоять из этой мелочи. Для нас казалось мелочью. Надо вернуться к этому. Думаю, губернаторы, Глава администрации, Премьер-министр и другие, да и вы, депутаты, это услышали. Есть, казалось бы, мелочи для нас, а для человека это жизнь. Вы должны настойчиво требовать от тех, кто должен помочь и решить вопрос. А если не решаются эти вопросы, давайте договоримся так: вы сформируете у Владимира Павловича (Андрейченко. – Прим. ред.) повестку, я уверен, и он может подключиться. Если надо – пришлите мне этот перечень. Вы же знаете мой характер. Мало не покажется. Не бывает мелочей. Все начинается с мелочи.
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Президент ждет большей инициативности от управленцев на местах
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