Президент ждет большей инициативности от управленцев на местах

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При этом турбулентность прошлого года, считает Глава государства, в чем-то даже пошла на пользу:Что касается решения насущных для людей вопросов на местах, то здесь Президент ждет большей инициативности от управленцев среднего звена:Александр Лукашенко объяснил важность этой темы тем, что сейчас беглые стараются найти собственную повестку. Это получается неуклюже. Им приходится идти вслед действиями власти. Рассуждают:Конечно, сидя в Польше и Литве, сложно вырабатывать актуальную для Беларуси повестку, о чем свидетельствует полный провал анонсированных ранее беглыми весенних акций. Сейчас они думают вернуться к тактике, которую использовали перед выборами. А именно – выискивать мелкие, локальные проблемы и раздувать их до общегосударственного уровня.Президент призывает государственных людей: