Об этом Александр Лукашенко сказал, посещая УП «Адани», расположенное в СЭЗ «Минск». По его словам, одна из основных мерок эффективности таких производств — средства, поступающие от их деятельности государству.
Глава государства отметил:
— Я не могу сразу сказать, что для нас они (резиденты СЭЗ. —Прим. ред.) благо. Для государства. С точки зрения людей, зарплаты — молодец. Высокотехнологичное производство. А экспорт, импорт и прочее — все это должно быть выгодно государству через налоги и так далее.
Президенту было доложено, что за прошлый год государственный бюджет от деятельности СЭЗ в виде налогов получил порядка 1,3 млрд рублей, при этом льготы резидентам за тот же период составили около 900 млн рублей.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко заявил о необходимости проанализировать систему льгот для резидентов СЭЗ
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