Президент: за следующую пятилетку мы полностью завершим модернизацию села

За следующую пятилетку мы полностью завершим модернизацию села. Неперспективных сел в нашей стране быть не должно. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая с Посланием белорусскому народу и Национальному собранию Беларуси.





При этом Президент подчеркнул:

– Это задача не только для государства. Мы должны дать возможность каждому белорусу построить домик в деревне и закрепиться на земле, если он этого желает. Я искренне верю, что удаленные уголки начнут возрождаться и эта инициатива найдет широкий отклик у наших граждан. И не только у тех, кто когда-то жил на селе, но и у горожан, не знавших деревенской жизни.

Александр Лукашенко напомнил:

– Заканчивается трилогия «Малой родины». Надо сказать, мы немало сделали. Но начатую работу обязательно завершим. Агрогородки доведем до образцового порядка. Деревни, бывшие центрами колхозов, уже в основной массе в неплохом состоянии. Остались бесхозные, как я их называю, клочки земли в селах и на хуторах.

Уже к концу этого года примем решение: брошенные дома и усадьбы будем продавать людям по простым, понятным правилам и приемлемым ценам. Где-то – просто за символическую плату. А задача государства – создать инфраструктуру. Люди в глубинке должны иметь комфортные условия для жизни, не хуже, чем в городах. Вот и вся региональная политика! И не надо ничего выдумывать.

Глава государства призвал:

– Не надо слушать постоянную болтовню оппонентов власти, что кому-то на местах не хватает полномочий, что все региональные проблемы решат местные выборы, которые дадут некую мифическую свободу бизнесу. Мы это уже проходили.

ФОТО: БелТА