Президент высоко ценит работу медиков: мнения после встречи Александра Лукашенко с активом Минска

Сегодня прошла встреча Президента с активом Минска. Мероприятие длилось несколько часов, а после его окончания участники встречи поделились впечатлениями. Научный сотрудник научно-исследовательского отдела РНПЦ отоларингологии Татьяна Доморацкая отмечает, что разговор получился основательным и позитивным:

– Было очень приятно услышать об искренней заботе Главы государства в том числе и о сотрудниках системы здравоохранения. Александр Лукашенко уделяет пристальное внимание и самой системе, и здоровью нации, а также ориентирует нас всех на дальнейшее развитие. Разговор шел также о том, что мы не должны сегодня откатиться назад.

Заведующий отделом управления рисками и экономической безопасности Научно-исследовательского экономического института Министерства экономики Игорь Аниськов признается, что поддерживает курс, выбранный Президентом еще в 1994 году:

– Надеюсь, эта линия и дальше будет продолжена, а мы все активно поддержим в этом Главу государства. В 2000 году я защитил диссертацию по теме «Социальное рыночное хозяйство» – это то, что Президент все эти годы строил в нашей стране. Что касается реформ, то они, безусловно, необходимы. И замечательно то, что в Беларуси они плановые и плавные. Убежден, что у нашей страны будет светлое, красивое будущее, с улыбками моих детей и внуков.



