Президент встретился с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым

По словам Главы государства, он внимательно наблюдал за последними заявлениями и выступлениями Николая Патрушева. Президент отмечает, что они полностью совпадают и с его личной точкой зрения, и с позицией белорусской стороны в целом. Обращаясь к гостю, Александр Лукашенко подчеркнул:
–Я специально хотел с вами поговорить один на один. Есть вопросы, которые пока не подлежат публичной огласке. Но я хотел бы, чтобы вы о них знали. Потому что наверняка придется работать вместе, противодействовать некоторым направлениям. Хорошо, что вы приехали. Есть что обсудить не только в плане безопасности Беларуси и России, нашего союза. Я думаю, и по оборонке есть о чем поговорить, военно-техническому сотрудничеству. Я много уделял в последнее время внимания этим вопросам. Поэтому надо знать более четко, как мы будем сотрудничать по некоторым конкретным направлениям.
Николай Патрушев
Патрушев: на встрече с белорусскими коллегами будем говорить о гибридных войнах, региональной и международной безопасности
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