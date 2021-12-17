Лукашенко о погибших героях: прожив очень короткую жизнь, оставили ярчайший след в истории Беларуси

Обращаясь к семьям погибших, Президент подчеркнул:
– Ваши ребята, прожив очень короткую жизнь, оставили ярчайший след в истории нашей страны, нашего государства. Спасибо вам за сыновей, за ваших родных и близких! Наше дело – сделать все, наша обязанность, чтобы народ и государство помнили их. Поверьте, так и будет.
Глава государства также добавил:
– Я вас пригласил на эту невероятную, исключительную в моей жизни церемонию для того, чтобы передать вам государственные награды ваших родных, совершивших героический подвиг.
Медали Героя Беларуси вручены родственникам Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко – командира и летчика учебно-боевого авиационного звена учебно-боевой авиационной эскадрильи 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил. Они посмертно удостоены этой высокой награды за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.
Во время учебно-тренировочного полета под Барановичами 19 мая потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. От момента возникновения аварийной ситуации до падения самолета прошло чуть более минуты. В этих условиях неимоверными усилиями на высоте около 50 м экипажу удалось стабилизировать направление полета и направить Як-130 в единственную точку, которая была вне жилых построек.
Сегодня же во Дворце Независимости Глава государства вручил орден "За личное мужество", которым посмертно награжден сотрудник Комитета государственной безопасности старший лейтенант Дмитрий Федосюк. Он погиб 28 сентября при проведении в Минске специальных мероприятий по отработке адресов, где могли находиться лица, причастные к террористической деятельности. В одной из квартир жилого дома особо опасный преступник из ружья открыл огонь на поражение по сотрудникам правоохранительных органов. В результате офицер КГБ был смертельно ранен.
"Когда ребята зашли, как мне доложили, Дима опередил других, фактически прикрывая группу, забежал в квартиру первым. Ребята предупредили – они увидели человека с оружием, буквально несколько секунд, и как обычно: "Оружие на пол!" Вместо этого мерзавец стреляет в Дмитрия. Прямо в сердце попал. И, умирая, он расстреливает из двух выстрелов (третьего уже не смог произвести) этого убийцу", – рассказывал ранее подробности произошедшего Президент Беларуси.
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