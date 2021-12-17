Лукашенко о погибших героях: прожив очень короткую жизнь, оставили ярчайший след в истории Беларуси

Сегодня же во Дворце Независимости Глава государства вручил орден "За личное мужество", которым посмертно награжден сотрудник Комитета государственной безопасности старший лейтенант Дмитрий Федосюк. Он погиб 28 сентября при проведении в Минске специальных мероприятий по отработке адресов, где могли находиться лица, причастные к террористической деятельности. В одной из квартир жилого дома особо опасный преступник из ружья открыл огонь на поражение по сотрудникам правоохранительных органов. В результате офицер КГБ был смертельно ранен.





"Когда ребята зашли, как мне доложили, Дима опередил других, фактически прикрывая группу, забежал в квартиру первым. Ребята предупредили – они увидели человека с оружием, буквально несколько секунд, и как обычно: "Оружие на пол!" Вместо этого мерзавец стреляет в Дмитрия. Прямо в сердце попал. И, умирая, он расстреливает из двух выстрелов (третьего уже не смог произвести) этого убийцу", – рассказывал ранее подробности произошедшего Президент Беларуси.





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