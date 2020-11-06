Президент видит дальнейшую перспективу развития метрополитена в строительстве наземного метро

Сегодня Александр Лукашенко открыл четыре станции третьей линии Минского метрополитена.







Как проинформировал Президента перед началом церемонии председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев, ближайшая перспектива – строительство еще трех станций, передача которых под отделку планируется уже в марте следующего года. В дальнейшем четвертая линия закольцует все станции.



– Тогда можно вас и распускать, – в шутку обратился к метростроевцам Глава государства. – Но когда это будет, мне кажется, нас уже не будет.



И уже всерьез Александр Лукашенко отметил:



– Им надо сейчас осваивать наземное метро. Нам надо выскочить, допустим, за Уручье, выйти наверх и уходить в Смолевичи.



Вопрос прорабатывается, все возможности рассмотрят, заверили его. Еще одно требование Президента – уходить от использования двигателей внутреннего сгорания. Начать с Минска.



– Спокойно, без каких-то целей, временных показателей. Надо постепенно переходить на электротранспорт. Травим людей, – обескуражен Глава государства.



Тем более что МАЗ и «Белкоммунмаш» производят всю линейку батарей.







Как напомнил мэр Минска, в следующем году весь транспорт будет обеспечен батареями белорусского производства.



– Надо привести в порядок трамвайные пути, чтобы они были бесшумными. Хорошие же трамваи производим. Трамваи – это будущее. Откроем атомную станцию, электроэнергии будет предостаточно. Протестуны наши плачут, что некуда девать электроэнергию. Слушайте, как некуда девать электроэнергию? Нам еще надо одну станцию такую построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам. Это счастье, это подарок, – подчеркнул Александр Лукашенко.



Глава государства спустился на платформу «Ковальской Слободы» с помощью электронной карточки для прохождения через турникет на 20 поездок.

