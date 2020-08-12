Президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост Президента Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Фото: архив БЕЛТА
Нгуен Фу Чонг отметил, что Вьетнам всегда интересуется, следит и радуется успехам, достигнутым белорусским народом под руководством Александра Лукашенко в развитии и повышении позиции страны на международной арене.
"Вьетнам придает большое значение развитию и углублению отношений традиционной дружбы и многостороннего сотрудничества с Беларусью. Настроен на то, чтобы стороны продолжали тесно взаимодействовать для успешной реализации Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом, содействовали увеличению двустороннего товарооборота, расширяли инвестиционное сотрудничество между нашими странами, поднимая уровень отношений между Вьетнамом и Беларусью", – говорится в поздравлении.
Нгуен Фу Чонг пожелал белорусскому народу достижения новых успехов в строительстве благополучной и процветающей Беларуси.
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Президент Вьетнама поздравил Лукашенко с переизбранием на пост Президента Беларуси
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