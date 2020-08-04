Президент: вернув Конституцию 1994 года, мы возродим безвластие, это будет подарок криминалу

Остановившись на принципиальных вопросах будущей экономической политики, Президент отметил:
– Окончательные контуры развития Беларуси вы определите сами на Всебелорусском народном собрании, обсуждая программу на следующую пятилетку. При этом документ должен быть максимально простым, доступным и понятным всем. Каждый гражданин должен увидеть, какие перемены и результаты будут в стране.
Александр Лукашенко продолжил:
– Теперь про «рэформы» и «перамены». Призыв «альтернативщиков» осуществить «перамены» через возврат к лихим 90-м и вернуть Конституцию 1994 года – это подарок криминалу, это подарок криминальному бизнесу. Поэтому никакого возврата в лихие 90-е быть не может! Это будет «хорошим», мутным условием для проведения их «реформ». Вернув Конституцию 1994 года, мы возродим безвластие, обезличим ответственность кадров.
Президент убежден:
– Тем, кто стоит за этими заявлениями, нужна неразбериха в стране, чтобы «распилить», порезать государственную собственность, государственные предприятия и «прихватизировать» их! Ввести частную собственность на землю и лишить народ того, на чем он стоит. Осуществляя «перамены», нужно идти от людей и станка. Перемены должны приносить пользу стране, укрепляя ее, а не разрушая!
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