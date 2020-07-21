Президент в Гомеле откроет поликлинику и пообщается с активом области

Новый поликлинический комплекс называют одним из важнейших социальных проектов Гомеля. Он включает в себя поликлинику для взрослого и детского населения. Причем детская часть комплекса была введена в эксплуатацию еще в 2014 году. С вводом поликлиники для взрослого населения будет организовано обслуживание 40 тысяч взрослого населения трех микрорайонов города Гомеля.Ориентировочная стоимость вводимого объекта составила 26,4 миллиона рублей. В том числе на приобретение современного медицинского оборудования направлено 7 млн рублей.Вводимый строительный объект поликлинического комплекса представляет собой девятиэтажное здание, в котором расположены более 15 отделений.