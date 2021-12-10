Президент Узбекистана: ЕАЭС нужен совместный план мероприятий в сфере зеленого развития

Шавкат Мирзиёев, Президент Узбекистана, во время выступления на заседании Высшего евразийского экономического совета в расширенном составе отметил успешное председательство Казахстана в ЕАЭС:
– По инициативе наших казахстанских партнеров были приняты важные решения, которые способствовали расширению многопланового сотрудничества в рамках объединения. Выражаю особую признательность за поддержку совместных мероприятий, направленных на углубление конструктивного взаимодействия Узбекистана и Евразийского экономического союза.
Он напомнил, что с момента присоединения Узбекистана к ЕАЭС в качестве наблюдателя прошел год:
– За этот период мы заложили прочную основу для долгосрочных отношений. Выстроена системная и эффективная работа с ЕАЭС. Мы последовательно продвигаемся в вопросах сближения национального законодательства с нормами Евразийского экономического союза и в первую очередь в выпуске стандартизации и мер нетарифного регулирования внешней торговли.
Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что, несмотря на вызовы современности, страны – члены ЕАЭС находят новые точки роста:
– Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС за 11 месяцев текущего года увеличился на 30%. При этом по сравнению с допандемийным 2019 годом наша торговля со странами объединения выросла на 11%.
По мнению Президента Узбекистана, страна выступает за выработку согласованных мер по сохранению позитивной динамики и обеспечению устойчивого развития торгово-экономических связей с государствами –участниками нашей организации.
Говоря об актуальных задачах, которые требуют совместного решения, Президент Узбекистана в первую очередь отметил необходимость дальнейшего устранения барьеров и ограничений во взаимной торговле. Он добавил, что Узбекистан продолжает работу по гармонизации норм технического регулирования санитарных, фитосанитарных и ветеринарных требований:
– В данном контексте совместно с Евразийской экономической комиссией завершаем согласование отдельной дорожной карты.
Шавкат Мирзиёев напомнил, что на прошлом саммите ЕАЭС много говорили о важности углубления промышленной кооперации:
– Сегодня наша работа в данном направлении выстраивается государствами-участниками преимущественно на двусторонней основе. Мы приняли и последовательно реализуем дорожные карты по укреплению промкооперации с Россией, Казахстаном, Беларусью, Кыргызстаном. Считаем целесообразным организовать соответствующее взаимодействие с объединением на системной основе. В частности, готовы принять участие в создании онлайн-карты индустриализации ЕАЭС.
Продвижение проектов новых транспортных коридоров также придаст импульс совместной работе, уверен Президент Узбекистана. Он проинформировал участников заседания, что страна рассматривает возможности для присоединения Узбекистана к программе внедрения навигационных пломб для отслеживания грузоперевозок, соглашение о реализации которой подписывается сегодня.
– Для нас также представляет интерес инициатива о создании новой цифровой экосистемы развития логистических цепочек Евразийского экономического союза, – заявил Мирзиёев.
По его словам, для Узбекистана также очень важным видится объединение усилий государств – членов ЕАЭС и наблюдателей в реализации проекта зеленой энергетики с учетом глобальной климатической повестки:
– Готовы присоединиться к рабочей группе высокого уровня. Предлагаем в рамках его деятельности учредить совместный план мероприятий в сфере зеленого развития.
Президент Узбекистана также подчеркнул важность перехода к цифровой экономике и широкое внедрение инноваций и передовых IT-решений:
– Это имеет определяющее значение для повышения конкурентоспособности наших стран. Для обмена знаниями, опытом и передовыми технологиями, развитием системного взаимодействия между IT-парками и центрами наших стран, расширения делового партнерства в данной сфере предлагаем провести очередной Евразийский цифровой форум в Узбекистане.
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