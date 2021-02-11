Президент Турции получил вторую дозу вакцины от коронавируса

– сообщил турецкий лидер.Он также выразил надежду на то, что в ближайшее время все жители Турции пройдут вакцинацию.Вакцинация в Турции стартовала в январе – используется препарат СoronaVac китайской компании SinoVac. Прививочная кампания пройдет в четыре этапа.Фото: пресс-служба президента Турции