Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что привился второй дозой вакцины от COVID-19. Об этом глава государства написал в Telegram, передает РИА Новости.
«Дорогие братья, я получил вторую дозу вакцины от COVID-19», – сообщил турецкий лидер.
Он также выразил надежду на то, что в ближайшее время все жители Турции пройдут вакцинацию.
Вакцинация в Турции стартовала в январе – используется препарат СoronaVac китайской компании SinoVac. Прививочная кампания пройдет в четыре этапа.
Фото: пресс-служба президента Турции
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Президент Турции получил вторую дозу вакцины от коронавируса
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