Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе совещания о работе экономики в 2020 году и проектах прогноза на 2021 год. По его словам, концептуальный подход прогнозных документов правильный – это рост доходов и сдерживание роста цен на социально значимые товары. Однако требование Президента такое:
– Добавляю – и не только (на социально значимые. – Прим. ред.), Роман Александрович. Не надо нам идти по заранее заготовленным жуликами и бандитами лекалам: вот социально значимые, а дальше что хочу, то и ворочу. А кто сказал, что холодильник и стиральная машинка не являются значимыми для населения товарами? Они тоже значимые. Поэтому сдерживание цен – выработать надо раз и навсегда механизм этого сдерживания – должно идти по всем направлениям и параметрам.
Глава государства подчеркивает принципиальность такого решения, ведь, например, вопрос цен на продовольствие и одежду (соответственно, и доходы крестьян и переработчиков) сдерживаются, «а всем остальным – вольница»:
– Но это так или иначе все равно влияет на ценообразование в том же сельском хозяйстве, на продукты питания. Поэтому нам надо смотреть серьезно и по торговле, мы об этом немало говорили. Мы уже на опыте выработали практику контроля за ценообразованием, за сдерживанием инфляции.
Президент добавил, что и профсоюзы, и местные советы, и депутаты с сенаторами стараются. Остальных, добавил он, «мы пока не видим»:
– Ценообразование – очень важный вопрос для населения, вместе с коммуналкой, ценами на жилье, строительством жилья – это первоочередные вопросы в повестке дня.
Фото: БЕЛТА
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Президент – Правительству: сдерживать рост цен – и не только на социально значимые товары
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