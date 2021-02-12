Глава государства привел в пример случай, имевший место при изучении общественного мнения в регионах. По сигналам граждан в одном из райисполкомов сложилась ситуация, когда некоторое количество работников придерживалось откровенно антигосударственной линии при молчаливой позиции остальных. Президент задался вопросом:
Фото: БЕЛТА
– Думаю, что же произошло с нашим государственным людом? Да, там немногие «переобулись». Но очень, наверное, много спряталось под плинтус, как я говорю. Что произошло? Да, надо и оттуда выгонять, из-под плинтуса.
Глава государства предположил:
– Я понимаю, что многие из нас смотрят на соседнюю Россию. В каких костюмах, с какими часами на руках чиновники там. Советую вам туда не смотреть. Россия – богатая. Непомерно богатая страна. Богатейшая страна в мире. Говорю вам откровенно: мы никогда не будем жить так, как живут в России.
Вторым фактором подобных трансформаций Президент считает непримиримость власти в борьбе с коррупцией. Он жестко напомнил:
–Так вот, я вам хочу сказать, дорогие мои подчиненные и чиновники: не будет здесь коррупции, пока я Президент!
И еще одно принципиальное напоминание государственным служащим, занимающим руководящие и ответственные посты:
– Помните: если мы сегодня с портфелями и имеем возможность жить хорошо, а кто-то очень хорошо, запомните – сегодня вы великие, чванство, неуважение к старикам, пенсионерам, а завтра будете такими же стариками…Так вы же думайте о будущей жизни. Относитесь к людям как положено. Уважайте их. Поговорите хотя бы с ними.
Опубликовано:
644
Президент требует от госслужащих честности в работе и доброго отношения к людям
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА: