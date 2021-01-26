В ежегодном послании к парламенту президент Таджикистана Эмомали Рахмон сказал, что Таджикистан полностью победил COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.
«Коронавируса в Таджикистане сейчас нет, он у нас полностью уничтожен», – сказал глава государства.
При этом он призвал граждан не расслабляться и помнить о правилах личной и общественной гигиены.
По словам Рахмона, правительство Таджикистана в прошлом году для поддержки национальной системы здравоохранения дополнительно выделило 1,6 миллиарда сомони (более 145 миллионов долларов). Также в стране в экстренном порядке были сданы в эксплуатацию около 30 новых больниц, для пациентов с COVID-19 организовали больше 7 тысяч мест в учреждениях здравоохранения.
Минздрав сообщает, что в Таджикистане уже больше двух недель не регистрируются новые случаи заболевания коронавирусом.
Фото: РИА Новости
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Президент Таджикистана заявил о победе над коронавирусом
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