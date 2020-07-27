Президент совершает рабочую поездку в Несвижский район

Александр Лукашенко прибыл в Несвижский район. Планируется, что Глава государства посетит ОАО "Новая жизнь", где ознакомится с ходом уборочной кампании. Президент заслушает несколько докладов, в частности, ему подробно расскажут о ходе уборки в стране, Минской области, а также Несвижском районе.
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Кроме того, запланировано посещение Несвижского завода детского питания. Президенту доложат там о реализации инвестпроекта по строительству современного экспортно ориентированного молокоперерабатывающего предприятия мощностью 500 тонн принимаемого молока в сутки.
Президент посещает Несвижский завод детского питания
Лукашенко об уборочной кампании: надо выхватывать каждый погожий час и не ждать