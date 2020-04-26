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  2. Лукашенко совершает рабочую поездку в Наровлянский район Гомельской области

Лукашенко совершает рабочую поездку в Наровлянский район Гомельской области

Запланировано, что по прибытию на государственное предприятие «Совхоз-комбинат «Заря» Александр Лукашенко заслушает доклады о ходе весенних полевых работ в стране, о восстановлении и развитии районов, пострадавших от катастрофы на чернобыльской АЭС, о производственно-экономическом развитии КСУП ”Совхоз-комбинат Заря“.

На поле предприятия Глава государства ознакомится с организацией технологического процесса сева кукурузы на зерно. При посещении молочно-товарной фермы ”Завойть“ в центре внимания будет организация производства и технологический процесс производства молока с использованием современного доильного оборудования.

В населенном пункте Завойть Президенту представят проект строительства одноквартирных жилых домов открытого акционерного общества ”Светлогорский домостроительный комбинат“.

Планируется, что здесь же Александр Лукашенко возложит цветы к памятнику отселенным деревням Наровлянского сельсовета и пообщается с местными жителями.

Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Совхоз-комбинат «Заря» - мощное многоотраслевое предприятие с высоким уровнем развития сельскохозяйственного производства, которое имеет собственные участки по изготовлению комбикормов, переработке скота и птицы, молока. Завершающим звеном сложной хозяйственной цепочки является фирменная торговля.

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Фото: БЕЛТА


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