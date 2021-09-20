Президент согласовал назначение руководителей республиканских органов госуправления. Изменения в руководстве Минкультуры и Минтруда и соцзащиты

Президент согласовал назначение в рабочем порядке руководителей республиканских органов государственного управления. Так, Валерий Громада, исполнявший обязанности заместителя министра культуры, был согласован на должность первого заместителя министра культуры.
Сергей Саракач, начальник управления капитального строительства и материально-технического обеспечения Министерства культуры, займет пост заместителя министра культуры.
Наталия Павлюченко, управляющий Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, займет должность первого заместителя министра труда и социальной защиты.
Юлия Бердникова, заместитель управляющего Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, согласована на должность управляющего Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты.
Президент дал согласие на назначение директора Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики. Им станет Алексей Дербин, ранее возглавлявший службу правового обеспечения и экспортного контроля ЗАО «БелИнСофт».
Екатерина Дубинская, главный редактор газеты «Вечерний Минск», согласована на должность директора редакционно-издательского учреждения ИД «Педагогическая пресса».
Президент также согласовал председателя Витебского горисполкома Николая Орлова и Владимира Бабичева, первого секретаря Витебского областного комитета ОО «Белорусский республиканский союз молодежи», членами Витебского облисполкома.
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