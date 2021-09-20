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  2. Президент согласовал назначение руководителей республиканских органов госуправления. Изменения в руководстве Минкультуры и Минтруда и соцзащиты

Президент согласовал назначение руководителей республиканских органов госуправления. Изменения в руководстве Минкультуры и Минтруда и соцзащиты

Президент согласовал назначение в рабочем порядке руководителей республиканских органов государственного управления. Так, Валерий Громада, исполнявший обязанности заместителя министра культуры, был согласован на должность первого заместителя министра культуры.


Сергей Саракач, начальник управления капитального строительства  и материально-технического обеспечения Министерства культуры, займет пост заместителя министра культуры.

Наталия Павлюченко, управляющий Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, займет должность первого заместителя министра труда и социальной защиты.

Юлия Бердникова, заместитель управляющего Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, согласована на должность управляющего Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты.

Президент дал согласие на назначение директора Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики. Им станет Алексей Дербин, ранее возглавлявший службу правового обеспечения и экспортного контроля  ЗАО «БелИнСофт».

Екатерина Дубинская, главный редактор газеты «Вечерний Минск», согласована на должность директора редакционно-издательского учреждения ИД «Педагогическая пресса».

Президент также согласовал председателя Витебского горисполкома Николая Орлова и Владимира Бабичева, первого секретаря  Витебского областного комитета  ОО «Белорусский республиканский союз молодежи», членами Витебского облисполкома.

Фото: БЕЛТА
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