Пинский горисполком возглавил Валерий Ребковец, до этого работавший первым заместителем председателя Брестского облисполкома. На этом посту его сменил экс-председатель Каменецкого райисполкома Валентин Зайчук.
Председателем Барановичского райисполкома стал Сергей Карпенко, работавший председателем комитета по сельскому хозяйству и продовольствия Брестского облисполкома.
Новый руководитель и у Витебского горисполкома – Николай Орлов. До этого он возглавлял администрацию Первомайского района Витебска.
Согласовано назначение на должность председателя Мостовского райисполкома экс-директора ЗАО «Гудевичи» Мостовского района Андрея Санько, на место председателя Горецкого райисполкома – Михаила Гулого, который возглавлял Кировский райисполком.
Председателем Кировского райисполкома стала Галина Слабодникова, до этого возглавлявшая Кировский районный Совет депутатов.
Новый глава и в администрации Ленинского района Минска – эту должность занял Роман Мельник. С июля 2012 до мая 2021 года он служил начальником главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД.
Президент также дал согласие на назначение руководителей важнейших организаций. Генеральным директором торгово-производственного РУП «Белфармация» стал Сергей Литош, который до этого руководил Гродненским торгово-производственным РУП «Фармация».
Фото: БЕЛТА
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Президент согласовал назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов
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