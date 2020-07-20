Президент согласовал кадровые назначения в органах республиканской и местной власти

Александр Лукашенко согласовал в рабочем порядке ряд назначений в органах республиканской и местной власти. Так, бывший посол в Италии Александр Гурьянов отныне первый заместитель министра иностранных дел Беларуси. Заместителем министра иностранных дел будет работать экс-руководитель белорусской дипмиссии в Лондоне Сергей Алейник. На должность первого заместителя министра связи и информатизации согласован Павел Ткач.

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Бывший министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок будет работать первым заместителем председателя Минского горисполкома. Его предшественник Федор Римашевский переходит на другую работу. Заместителем председателя Могилевского облисполкома стал Сергей Маслов, а Николай Дедков согласован на должность управляющего делами Могилевского облисполкома.

Сергей Чертков стал генеральным директором Могилевского завода лифтового машиностроения. Прежде он был заместителем гендиректора на этом предприятии.