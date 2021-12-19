Президент Сербии заявил, что в Европе наступает «энергетический хаос»

Снегопад в Сербии, 12 декабря

- сказал Александр Вучич.Политик отметил, что энергетический кризис в Сербии удалось преодолеть. Напомним, что ранее он заявлял о «полном коллапсе» энергосистемы страны в момент рекордного снегопада 12-13 декабря. Тогда без электричества остались более 120 тысяч человек.