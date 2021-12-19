Президент Сербии заявил, что в Европе наступает «энергетический хаос»

В значительной части Европы ухудшается энергетическая ситуация, наступает «полный хаос». Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, пишет ТАСС.
Снегопад в Сербии, 12 декабря
«В настоящий момент в Сербии у всех есть электричество, кроме 500 домохозяйств, что на грани статистической погрешности. Нам удалось обеспечить всех электричеством, сеть стабильна. Мы можем немного успокоиться, хотя полный хаос только наступает в значительной части Европы, это видно буквально везде, на всех биржах, по всем ценам», - сказал Александр Вучич.
Политик отметил, что энергетический кризис в Сербии удалось преодолеть. Напомним, что ранее он заявлял о «полном коллапсе» энергосистемы страны в момент рекордного снегопада 12-13 декабря. Тогда без электричества остались более 120 тысяч человек.