Об этом сербский лидер Александар Вучич заявил в интервью ТАСС.
– Независимо от всего этого (обстоятельств и ситуации, сложившейся в республике. – Прим. ред.), мы намерены сохранить нашу дружбу и ориентироваться именно на эту цель, независимо от какой-либо конъюнктуры, – сказал Вучич.
Он отметил, что белорусский и сербский народы являются истинно дружественными и Сербия планирует «сохранить это отношение к белорусскому народу и государству».
Вучич также обратил внимание на то, что «в своих отношениях Сербия будет концентрироваться на существенных вопросах и делать все, чтобы не навредить дружбе между нашими народами и странами».
Фото: pixabay.com
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Президент Сербии: мы намерены сохранить дружбу с Беларусью независимо от конъюнктуры
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