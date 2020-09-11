Глава государства посещает Национальную академию наук. Александр Лукашенко ознакомится с выставкой научных и научно-технических достижений. Председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков доложит о развитии науки и выполнении поручений Президента. Речь пойдет также о вкладе науки в развитие экономики. Затем Александр Лукашенко пообщается с учеными.
Сегодня Академия наук объединяет семь отделений – физики, математики и информатики; физико-технических наук; химии и наук о Земле; биологических наук; медицинских наук; гуманитарных наук и искусств; аграрных наук.
Объем бюджетных средств, выделяемых НАН Беларуси на научно-техническую деятельность, в абсолютном выражении ежегодно увеличивается. В частности, совокупные расходы НАН Беларуси на науку с 2016 года увеличились в полтора раза – с 116,8 миллиона рублей до 179,7 миллиона рублей.
Фото: архив БЕЛТА
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Президент сегодня встретится с учеными в Академии наук
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