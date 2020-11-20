Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.56
EUR: 3.03
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Президент сегодня ознакомится с работой «Гомсельмаша»

Президент сегодня ознакомится с работой «Гомсельмаша»

Президент сегодня прибыл с рабочей поездкой в Гомель. Здесь Глава государства посетит ОАО «Гомсельмаш», где ему доложат об экономическом и социальном развитии области, а также о производственной, финансовой деятельности одного из крупнейших предприятий страны и перспективах его развития.  Александр Лукашенко также ознакомится с производственным процессом сборки зерноуборочных комбайнов на главном конвейере цеха и с выставкой продукции, производимой на предприятии. 


Чего добились в этом году

За десять месяцев этого года «Гомсельмаш» по большинству показателей достиг целей, намеченных бизнес-планом на этот период. Так, темп роста объемов производства в сопоставимых ценах составил 131,3% при плане на год 110,4%, экспорт достиг 93,3 млн долларов при плане 86 млн. Рентабельность продаж – около 7%.

Сегодня  в серийном производстве и в разработке насчитывается 27 моделей и 73 модификации зерноуборочной техники, а также различные образцы  кормоуборочной техники, универсальных энергетических средств, картофелеуборочных комбайнов, посевных, комбинированных агрегатов и опрыскивателей.

Холдинг имеет 96 технических центров, в том числе 17 в Беларуси, 74 в странах СНГ, 5 в странах дальнего зарубежья. Все технические центры проводят полный комплекс работ по восстановлению работоспособности гарантийной и негарантийной техники, включающий как диагностирование, так и ремонт узлов и агрегатов.

Планы на будущее

«Гомсельмаш» постоянно работает над совершенствованием выпускаемой продукции и одновременно выводит на рынок новые виды сельскохозяйственных машин. Например, по зерноуборочной технике планируется в течение пяти лет выполнить комплекс работ по созданию и внедрению нового поколения машин производительностью от 12 до 18 тонн зерна в час. В этот же период планируется вывести на рынок несколько новых более производительных моделей, в том числе с роторной схемой обмолота и гибридной схемой обработки зернового вороха. Завершается разработка малогабаритного комбайна GS200, оптимального для уборки мелкоконтурных полей. Разрабатываются более комфортные и удобные в эксплуатации комбайны нового поколения расчетной производительностью 12, 15 и 18 т/ч. Разработан и запущен в производство комбайн, работающий на компримированном природном газе, не имеющий аналогов. 

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Байден может подать иск к администрации США из-за отказа признать его победу
Центр реабилитации "Железняки" начал принимать на долечивание пациентов с коронавирусом
Посол Беларуси обсудил с бургомистром швейцарского Фрибура установление контактов в сфере экономики
Врач раскрыл способ, который поможет справиться с дискомфортом при ношении маски
Президент России упразднил Роспечать и Россвязь
Президент сегодня ознакомится с работой «Гомсельмаша»
Ученые обнаружили категорию людей, у которых может развиться рак из-за мобильных телефонов
Надаль стал третьим полуфиналистом Итогового турнира АТР
Белоруска стала номинантом на молодежную премию СНГ «Содружество дебютов»
Ирина Шейк снялась для обложки Vogue Germany
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Право и права
В Африке более 200 рыбаков заразились неизвестной болезнью
На выезд в Литву на белорусской границе скопилось более 900 фур
День артиллериста пройдет в комплексе «Линия Сталина» 21 ноября
Коласовский театр покажет сказку для детей о волшебной силе добра
Назван неочевидный фактор, вызывающий инфаркт
Сигарету долой! 6 причин бросить курить
В Сеуле объявили о начале третьей волны COVID-19
В России машина с шестью людьми ушла под лед - погибли двое
ЕС к 2050 году хочет увеличить мощность морских ветряных электростанций в 25 раз
Букеровскую премию - 2020 присудили шотландцу за дебютный роман
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Шабаш отменяется
В Беловежской пуще предлагают окунуться в историю и быт древних людей
В 2020 году страны приняли рекордно низкое число беженцев
Соблазнительный кадр Мирославы Карпович показал, почему Прилучный так без ума от нее
Япония направит еще двух астронавтов на МКС в ближайшие три года
С помощью межгосударственного диалога должны разрешаться все сложные вопросы - Русакович
Жители Дроздово Минского района беспокоятся о безопасности дорожного движения в их поселке. Об этом они рассказали в письме в редакцию
Социальное такси в Минске за девять месяцев обслужило 2,5 тысячи человек
Кулаки вместо слов. Когда спор рождает «уголовку»
Электронные ярмарки вакансий Слуцка и Солигорского района пройдут 20 ноября
Четыре человека погибли за сутки на пожарах в Гродненской области
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Ошеломленные телеграмами
В Верхнедвинской ЦРБ учатся на уроках первой волны и настраивают пациентов на успешное выздоровление
12-летней Насте Нагорной нужна наша помощь для продолжения лечения за рубежом
Как снимают передачу «Сваімі словамі»
Новогодний этап благотворительной акции "Профсоюзы - детям" пройдет в Могилевской области
Перестройка в сборной Беларуси по футболу: здесь будет город‑сад
Интерактивные элементы, множество фотозон и объемные витрины: как универмаги и торгово-развлекательные центры столицы преображаются к Новому году
На частном кричевском предприятии все 185 работников — члены профсоюза
Бывший цех БЭМЗ реконструируют под нужды Брестского технопарка
Журналист и ведущий СТВ Григорий Азаренок рассказал о психологии «невероятных» и работе в толпе
В США за сутки умерли почти 2 тыс. заразившихся коронавирусом - максимум с начала пандемии
мнение
Светлана МАРКОВА
Все в твоих руках
К 90-летию Владимира Короткевича: пять фактов про фильм «Дикая охота короля Стаха»
Минздрав запускает Google-платформу "Covid-содействие"
Многовекторность как оптимальный механизм
Авторы
СКАНИРУЙТЕ