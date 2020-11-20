Президент сегодня ознакомится с работой «Гомсельмаша»

Президент сегодня прибыл с рабочей поездкой в Гомель. Здесь Глава государства посетит ОАО «Гомсельмаш», где ему доложат об экономическом и социальном развитии области, а также о производственной, финансовой деятельности одного из крупнейших предприятий страны и перспективах его развития. Александр Лукашенко также ознакомится с производственным процессом сборки зерноуборочных комбайнов на главном конвейере цеха и с выставкой продукции, производимой на предприятии.
Чего добились в этом году
За десять месяцев этого года «Гомсельмаш» по большинству показателей достиг целей, намеченных бизнес-планом на этот период. Так, темп роста объемов производства в сопоставимых ценах составил 131,3% при плане на год 110,4%, экспорт достиг 93,3 млн долларов при плане 86 млн. Рентабельность продаж – около 7%.
Сегодня в серийном производстве и в разработке насчитывается 27 моделей и 73 модификации зерноуборочной техники, а также различные образцы кормоуборочной техники, универсальных энергетических средств, картофелеуборочных комбайнов, посевных, комбинированных агрегатов и опрыскивателей.
Холдинг имеет 96 технических центров, в том числе 17 в Беларуси, 74 в странах СНГ, 5 в странах дальнего зарубежья. Все технические центры проводят полный комплекс работ по восстановлению работоспособности гарантийной и негарантийной техники, включающий как диагностирование, так и ремонт узлов и агрегатов.
Планы на будущее
«Гомсельмаш» постоянно работает над совершенствованием выпускаемой продукции и одновременно выводит на рынок новые виды сельскохозяйственных машин. Например, по зерноуборочной технике планируется в течение пяти лет выполнить комплекс работ по созданию и внедрению нового поколения машин производительностью от 12 до 18 тонн зерна в час. В этот же период планируется вывести на рынок несколько новых более производительных моделей, в том числе с роторной схемой обмолота и гибридной схемой обработки зернового вороха. Завершается разработка малогабаритного комбайна GS200, оптимального для уборки мелкоконтурных полей. Разрабатываются более комфортные и удобные в эксплуатации комбайны нового поколения расчетной производительностью 12, 15 и 18 т/ч. Разработан и запущен в производство комбайн, работающий на компримированном природном газе, не имеющий аналогов.
Фото: БЕЛТА
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Президент сегодня ознакомится с работой «Гомсельмаша»
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