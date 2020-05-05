Президент сегодня ознакомится с отечественными разработками в области электротранспорта

Сегодня Глава государства посещает Республиканский полигон для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения НАН Беларуси. Здесь Главе государства доложат о выполнении его поручений по созданию отечественного электротранспорта и о деятельности полигона для испытания мобильных машин. Александр Лукашенко ознакомится с испытательной техникой и оборудованием для испытаний, а также с разработками в области электротранспорта.

В январе прошлого года Президент на встрече с научными и научно-педагогическими работниками потребовал активнее внедрять в Беларуси электротранспорт и в целом расширять сферу использования электрической энергии. Тогда же председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков доложил, что в стране ведется работа над целой линейкой электротранспорта и сообщил о планах к концу 2019 года создать в НАН экспериментальное производство соответствующих разработок.

Рабочей группой была разработана Концепция развития электротранспорта в Беларуси на 2021—2025 годы и на период до 2030 года. Сейчас формируется проект госпрограммы «Развитие электротранспорта».

На сегодня в институте машиностроения созданы две отраслевые лаборатории по исследованиям и испытаниям автокомпонентов и мобильных машин и по проектированию и испытаниям электромобилей и базовых компонентов электропривода. За последние три года в институте созданы макетный образец электромобиля на базе серийного прототипа Geely SC-7, образцы тяговой аккумуляторной батареи и электродвигателя электромобиля, компоненты тракторной электрогидравлики и другие современные научные разработки.