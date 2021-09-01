Президент сегодня откроет новую школу в Бобруйске

Александр Лукашенко сегодня совершает рабочую поездку в Могилевскую область. В Бобруйске Глава государства примет участие в торжественной церемонии открытия средней школы № 35. Новая школа построена в быстрорастущем микрорайоне Молодежный и рассчитана более чем на 1000 учащихся.
Александр Лукашенко ознакомится с материально-технической базой учебного заведения, условиями для обучения и воспитания школьников, а также будет присутствовать на торжественной линейке, посвященной Дню знаний.
В целом по стране к 1 сентября построено семь новых школ: в Бобруйске, Барановичах, Гомеле, Столбцах, аг. Колодищи Минской области и две в Минске.
Фото: БЕЛТА