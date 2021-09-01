Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.96
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Президент сегодня откроет новую школу в Бобруйске

Президент сегодня откроет новую школу в Бобруйске

Александр Лукашенко сегодня совершает рабочую поездку в Могилевскую область. В Бобруйске Глава государства примет участие в торжественной церемонии открытия средней школы № 35. Новая школа построена в быстрорастущем микрорайоне Молодежный и рассчитана более чем на 1000 учащихся.


Александр Лукашенко ознакомится с материально-технической базой учебного заведения, условиями для обучения и воспитания школьников, а также будет присутствовать на торжественной линейке, посвященной Дню знаний.

В целом по стране к 1 сентября построено семь новых школ: в Бобруйске, Барановичах, Гомеле, Столбцах, аг. Колодищи Минской области и две в Минске.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы