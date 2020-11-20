Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Роспечати и Россвязи. Их функции переданы Минцифры РФ. Указ главы государства размещен в пятницу, 20 ноября, на сайте Кремля.
– Упразднить Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Федеральное агентство связи. Передать Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации функции упраздняемых Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Федерального агентства связи, – сообщается в документе.
Данное решение объясняется целью «совершенствования государственного управления» в данной сфере, устранению административных барьеров, оптимизации полномочий и численности федеральных органов.
Фото: pixabay.com
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Президент России упразднил Роспечать и Россвязь
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