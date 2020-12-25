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Президент рассказал, какой будет Беларусь в будущем

Во время общения с трудовым коллективом Городской детской инфекционной клинической больницы Минска Глава государства рассказал, какой будет Беларусь в будущем:



- Говорят: нам бы ту страну, которая была до выборов, нам бы жить в той стране. Нет, той страны не будет и не нужно той страны. Мы будем лучше! Лучше, я уверен. Белорусы – неглупые люди. Они пройдут тот период и поймут, не что мы потеряли, а что мы можем потерять и с чем мы останемся.

deu@sb.by
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Фото: БелТА
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