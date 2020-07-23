Президент проводит совещание с руководством экономического блока страны. Начиная разговор, Александр Лукашенко обозначил его суть:





– Мы собрались для того, чтобы, несмотря на какой-то особый период нашей страны, не упустить из виду важнейшие вопросы, от которых зависит обычная, повседневная жизнь наших людей. Избирательная кампания пройдет, градус политических процессов снизится, и экономика окажется в центре общественного внимания. Да она и сейчас никуда не исчезает.





Во Дворец Независимости приглашены руководители центральных и местных органов власти. Обращаясь к ним, Александр Лукашенко подчеркнул, что работа отраслей реального сектора услуг, финансов, социальной сферы должна быть под пристальным контролем. Ни один винтик в этой машине не должен допустить сбоя. Президент подвел промежуточный итог:





– В начале года‚ во время испытания нас нефтяной пандемией, если можно так сказать, нам это удалось. Затем была вирусная, информационная. Теперь началась политическая пандемия. Но вряд ли это для кого-то неожиданность. На легкие времена мы никогда не рассчитывали. Рассчитывать на них нельзя и впредь. Однако ключевая задача для всех нас в ином. Любой ценой мы должны не допустить, чтобы эти сложности переносились на наших людей и чтобы их даже чувствовали люди. Никакие сложности их касаться не должны. Те, с которыми мы должны разбираться здесь.

