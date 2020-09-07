Президент принял с докладом председателя Следственного комитета Ивана Носкевича

Президент сегодня принял с докладом председателя Следственного комитета Ивана Носкевича. Предваряя разговор, Александр Лукашенко обозначил основные его темы:





– В двух словах о ситуации в стране, что касается вашего сектора работы – Следственного комитета. И, во-вторых, (скрывать нечего, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло) эти политические дрязги и неурядицы, которые у нас происходят в момент выборов, в послевыборный период, вскрыли ряд недостатков, может, недоработок в разных системах управления, органах власти. Что показывают эти события с точки зрения Следственного комитета? Какие уроки нам необходимо из этого извлечь? Вот две проблемы. Ну и те вопросы, которые у меня на контроле по уголовным делам, которые имели общественный резонанс.





По словам Ивана Носкевича, Следственный комитет в этом году спокойно и планомерно исполняет свои задачи по предназначению:

– Так получилось, что на фоне этих общественно-политических мероприятий, эпидемиологической ситуации уровень преступности в стране тем не менее снизился примерно на 8 процентов по сравнению с предыдущим годом. Соответственно, и нагрузка на Следственный комитет уменьшилась на этот же объем.





– А какие преступления настораживают больше всего? – поинтересовался Александр Лукашенко.

– Должен сказать, что отчасти изменилась немного структура преступности, – последовал ответ. – Крен произошел в сторону преступлений в сфере информационных технологий. Это тенденция последних лет. Количество этих преступлений неуклонно растет.

В этой связи, отметил Иван Носкевич, правоохранительный блок также переориентировался на то, чтобы раскрывать подобного рода преступления с помощью тех же информационных технологий.

Фото: БЕЛТА