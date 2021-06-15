Александр Лукашенко принял решение о назначении исполняющего обязанности генерального директора Оршанского мясоконсервного комбината Максима Бакурова руководителем этого предприятия. Об этом Президент сегодня заявил во время посещения ОМКК, когда речь зашла о том, кто виноват в срыве сроков строительства нового цеха по убою и переработке свиней и крупного рогатого скота.
Фото: БЕЛТА
В этом контексте Президент обратил внимание на то, что Оршанский мясоконсервный комбинат не имеет руководителя. Глава государства задал вопрос о причинах этого факта, расспросил, что мешает назначить генеральным директором исполняющего его обязанности Максима Бакурова, а также поинтересовался его моральными качествами.
– Но это только потому, что не совсем ты виноват в провале этой стройки, – объяснил свое решение Президент.
В должности и.о. генерального директора Максим Бакуров находился 9 месяцев.
– Когда меня назначили исполняющим, на этом объекте даже не было фундамента, – сказал Максим Бакуров.
Первое поручение от Александра Лукашенко:
–Займись ценами не только на строительство (тут государственное предприятие строит, но тем не менее), особенно по частным и прочим структурам. Смотри каждую спецификацию. Бери любых специалистов, считай цены.
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Президент принял решение о назначении руководителя Оршанского мясоконсервного комбината
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