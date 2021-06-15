Президент принял решение о назначении руководителя Оршанского мясоконсервного комбината

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В этом контексте Президент обратил внимание на то, что Оршанский мясоконсервный комбинат не имеет руководителя. Глава государства задал вопрос о причинах этого факта, расспросил, что мешает назначить генеральным директором исполняющего его обязанности Максима Бакурова, а также поинтересовался его моральными качествами., – объяснил свое решение Президент.В должности и.о. генерального директора Максим Бакуров находился 9 месяцев., – сказал Максим Бакуров.Первое поручение от Александра Лукашенко: