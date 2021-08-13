Президент посетил физкультурно-оздоровительный комплекс «Тихиничи»

Здесь Глава государства заслушал доклад о развитии и благоустройстве сельских населенных пунктов в рамках проекта «Деревня будущего». Президент ознакомился с организацией работы ФОК. Сооружение введено в эксплуатацию в декабре 2010 года и включает в себя тренажерный зал, стандартный и детский бассейны, спортивный игровой зал, зал настольного тенниса и восстановительный центр. Также на территории ФОК построены футбольное и мини-футбольное поля.



На базе ФОК «Тихиничи» работает филиал учреждения «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 1 Рогачевского района». В комплексе работают 30 человек. Учебно-тренировочные занятия проводят три тренера-преподавателя на отделениях плавания (занимается 45 спортсменов-учащихся) и тяжелой атлетики (девять спортсменов-учащихся).



Кроме учебно-тренировочных занятий со спортсменами-учащимися ФОК оказывает 32 вида платных услуг для жителей агрогородка Тихиничи, города Рогачева и Рогачевского района.