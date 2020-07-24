Лукашенко совершает рабочую поездку в Минскую область

Глава государства сегодня посещает с рабочей поездкой Минскую область. В Пуховичском районе Александр Лукашенко посетит 5-ю отдельную бригаду специального назначения, дислоцированную в Марьиной Горке, где ознакомится с образцами вооружения и экипировкой подразделений спецназа, музеем истории и боевой славы бригады. Президенту доложат об организационно-штатной структуре и основных задачах подразделения. Затем состоится встреча Главнокомандующего с воинским коллективом.

Кроме того, Александр Лукашенко посетит сегодня Пуховичскую специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва.

5-я отдельная бригада специального назначения была сформирована в г. Марьина Горка 1 января 1963 года. В середине 1980-х на ее базе сформировали отдельный отряд специального назначения, который выполнял интернациональный долг в Афганистане. С 14 мая 2007 года бригада вошла в состав сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси.

Что касается Пуховичской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва, то здесь привлекает внимание плавательный бассейн «АкваМарин». Буквально на днях он принял первых посетителей. Планировалось, что объект начнет работу с сентября, но строители управились раньше. Появления подобного комплекса в Марьиной Горке очень ждали: раньше для того чтобы поплавать, жителям города и окрестностей приходилось ездить в Минск, Червень, Осиповичи. Теперь у них есть собственный просторный бассейн, в котором могут заниматься и дети, и взрослые.