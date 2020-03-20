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Лукашенко посещает предприятие «Адани»

Александр Лукашенко посещает сегодня научно-производственное унитарное предприятие «Адани», расположенное в Минском районе. 






Планируется, что Глава государства заслушает доклад о производственной деятельности и перспективах развития УП «Адани», ознакомится с организацией и управлением высокотехнологичным предприятием по созданию медицинской техники и систем безопасности. Президент посетит центр исследований компании, лаборатории, опытное производство и сборочный участок. 

Научно-производственное частное унитарное предприятие «Адани» — это высокотехнологичное предприятие полного инновационного цикла, которое разрабатывает и выпускает наукоемкое оборудование. В частности, медицинское рентгенодиагностическое оборудование, рентгеновское оборудование для обеспечения безопасности, научные приборы, а также приборы для промышленного неразрушающего контроля. Модельный ряд выпускаемой продукции насчитывает более 60 наименований. 






Сегодня более 850 аппаратов «Адани» различного медицинского профиля установлены в 486 клиниках Беларуси. Ежегодно на них проводится более 4,5 миллиона обследований.    

Кроме того, на предприятии производят досмотровое рентгеновское оборудование, в том числе сканеры человека в полный рост, багажные и транспортные сканеры. Компания поставила более 2300 единиц досмотрового оборудования в более чем 75 стран мира, включая США, Китай, Россию, а также некоторые страны Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. 






Фото: БЕЛТА

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