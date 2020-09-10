Президент представил Андрея Шведа в должности Генерального прокурора

Глава государства сегодня представил коллективу центрального аппарата Генеральной прокуратуры нового Генерального прокурора Андрея Шведа. Напомним, указ о его назначении был подписан Президентом вчера. Андрей Швед сменил в этой должности Александра Конюка.











Говоря о новом Генеральном прокуроре, Александр Лукашенко отметил:



– Его жизненный путь, опыт, который он получил, – пример подготовки тех кадров, которые должны управлять страной.







Президент подчеркнул, что Андрей Швед прошел путь от помощника прокурора до заместителя Генерального прокурора. Поработал в государственных органах управления, в том числе в Государственном секретариате Совета Безопасности, возглавляя юридическое управление. Участвовал также в создании Следственного комитета, был первым заместителем председателя этого органа.



– Под его руководством семь лет назад создан и успешно функционирует Государственный комитет судебных экспертиз, – сказал Александр Лукашенко. – Это особая страница в его жизни. Ему было поручено создать самое современное, фактически новое подразделение, очень важное для нашей страны.

