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  2. Президент позитивно оценил шаги по диверсификации рынков сбыта деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной продукции

Президент позитивно оценил шаги по диверсификации рынков сбыта деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной продукции

Александр Лукашенко прокомментировал доклад председателя концерна «Беллесбумпром» Михаила Касько, который он заслушал сегодня во Дворце Независимости. Михаил Касько проинформировал Президента о том, что деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная отрасль работает стабильно:
 
– Выполняется задание по экспорту в страны Европейского союза, в Китай. Мы достигли оптимального распределения между рынками 30х30х30 (по 30 процентов в страны ЕАЭС, ЕС и дальнего зарубежья. – Прим. ред.), у нас нет зависимости сегодня от одного конкретного рынка.
 
– Молодец, это хорошо, что вы диверсифицировали рынки и по трети поставляете на разные рынки, – констатировал Президент.
 
Глава концерна также обратил внимание на исторический рекорд: экспортируется 75 процентов произведенной продукции. Александр Лукашенко уточнил, по каким ценам:
 
– Продаем, но не за бесценок же?
 
Михаил Касько доложил, что поставки идут по рыночным ценам, средняя рентабельность по отрасли превышает семь процентов.
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