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Президент поздравил с юбилеем народную артистку Беларуси Людмилу Лавринович

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку Беларуси Людмилу Лавринович. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского лидера.


"Ваш жизненный путь – пример достижения вершин актерского мастерства и самоотверженного служения  искусству, – подчеркнул Глава государства. – Более 50 лет на сцене Гомельского областного драматического театра Вы дарите благодарным поклонникам радость и хорошее настроение".

В поздравлении говорится, что высокий профессионализм, интересный репертуар, яркое и самобытное исполнение разнообразных ролей принесли Людмиле Лавринович заслуженное признание и большую любовь зрителя.

Президент уверен, что ее плодотворный труд и в дальнейшем будет содействовать сохранению лучших традиций национального театрального искусства.

Александр Лукашенко пожелал артистке крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, новых интересных проектов, счастья и благополучия. 

Фото: checherskivestnik.by
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