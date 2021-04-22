Глава государства Александр Лукашенко поздравил заслуженную артистку Республики Беларусь Елену Спиридович с юбилейной датой, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского лидера.
«Вся Ваша творческая жизнь неразрывно связана с белорусским телевидением, – отметил Президент Беларуси. – Миллионы зрителей нашей страны и зарубежья знают Вас как ведущую знаковых культурных мероприятий, среди которых особое место занимает международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске».
«Ваши яркие талант, удивительное обаяние, интеллигентность, чуткое и уважительное отношение к аудитории являются образцом высочайшего профессионального мастерства», – подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко пожелал заслуженной артистке крепкого здоровья, вдохновения, неиссякаемой энергии, счастья и благополучия.
Фото: БЕЛТА
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Президент поздравил Елену Спиридович с юбилейной датой
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