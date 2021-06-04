Президент потребовал помочь санаторию «Свитанак» решить проблему с лицензированием

Такое поручение Александр Лукашенко дал в ходе общения с представителями трудового коллектива предприятия «Гранит». Речь идет о санатории «Свитанак», принадлежащем этому предприятию. Из-за дефицита врачей первой категории существует проблема получения лицензии на оказание некоторых медицинских услуг. Президент отреагировал жестко:



– Вот губернатор здесь есть, члены Правительства это слышат. Немедленно решите эту проблему. Передайте министру здравоохранения, чтобы сняли все эти барьеры и препоны. Бывает так, что без категории человек может оказать услугу лучше, чем с категорией. А мы начинаем формально к этому подходить. Решите эту проблему и доложите в течение недели. Если люди хотят ехать в санаторий, значит, они понимают, что это за уровень, они же рублем голосуют. Чего вмешиваться и мешать? Надуманный вопрос.