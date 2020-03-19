Такое поручение Александр Лукашенко дал сегодня на совещании по эпидемиологической ситуации в стране. Глава государства отметил, что в стране хватает защитных костюмов, масок и средств дезинфекции. Однако есть дефицит с респираторами. Их образцы министр здравоохранения Владимир Караник продемонстрировал Президенту на совещании. Ответ Александра Лукашенко был таким:
— Передай Премьер-министру, чтобы через неделю у нас были свои респираторы. Это безобразие! Хвастаемся везде — ИТ-страна. А эти несчастные «намордники» не можем произвести. Чтобы за неделю Правительство приняло решение, где будут производить. Если нет станка, то не проблема станок приобрести. Чтобы у нас запас был достаточный. А если нужно, то и продадим. Потому что по всему миру их не хватает. Но негоже, что в Беларуси их нет. Они нам пригодятся всегда. Не только с коронавирусом. Поэтому пускай Румас (Премьер-министр Сергей Румас. — Прим. ред.) изготовит, через неделю в Минздраве апробируют, и мне потом доложишь.
Фото: БЕЛТА
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Президент потребовал наладить в стране производство респираторов
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