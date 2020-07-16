Президент посещает 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду

Президент сегодня в ходе рабочей поездки в Витебскую область посещает 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду. Это одно из самых боеспособных соединений в белорусской армии. Главе государства доложат об истории формирования, предназначении и боевых возможностях миротворческой роты бригады. Александр Лукашенко ознакомится с экипировкой, образцами вооружения и военной техники воинского подразделения, экипировкой и имуществом, стоящими на вооружении миротворческой роты.

Кроме того, Президенту продемонстрируют розыгрыш тактического эпизода действия личного состава на пунктах пропуска, возможности слаженности расчетов при вождении боевых машин. Затем Главнокомандующий проведет встречу с воинским коллективом.

103-я гвардейская стрелковая дивизия была сформирована в Быхове Могилевской области 1 января 1945 года. В 1946 году дивизия была переформирована по штатам воздушно-десантных войск и переименована в 103 ю гвардейскую Краснознаменную, ордена Кутузова II степени воздушно-десантную дивизию. Вскоре она была передислоцирована сначала в Полоцк, а затем в Витебск. С декабря 1979 года по февраль 1989-го 103-я воздушно-десантная дивизия выполняла задачу по оказанию интернациональной помощи афганскому народу в городах Кабул и Баграм.

С 1 февраля 2003 года 103-я бригада вошла в состав сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси. Она принимала участие в учениях Вооруженных сил «Неман-2001», «Березина – 2002», «Щит Отечества-2004», «Осень -2008», «Поиск-2019» и других. Уникальность бригады в том, что она входит в коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ.

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