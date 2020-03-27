Президент посещает предприятие «Белгипс»

Александр Лукашенко посещает сегодня ОАО «Белгипс», расположенное в Минском районе.

Планируется, что Глава государства заслушает доклад о выполнении поручений по развитию производства строительных материалов в Беларуси и эффективности реализации инвестиционных проектов в этой сфере. Кроме того, Президенту доложат о реализации инвестиционного проекта по строительству завода по производству строительных материалов на основе гипса ОАО «Белгипс» и других инвестиционных и социальных проектах, реализуемых в Беларуси корпорацией «Волма».

Также Александр Лукашенко ознакомится с современным технологическим процессом производства строительных материалов на основе гипса. Президент посетит участки формовки и нанесения сухих строительных смесей машинного нанесения, а также линии гипсокартонных листов и сухих смесей.

ОАО «Белгипс» является единственным производителем гипсокартонных листов и пазогребневых гипсовых плит на территории Беларуси. В 2016 году предприятие начало реализацию инвестиционного проекта по строительству нового завода, расположенного в Гатово. Общий объем инвестиций составил 68,1 млн евро. Объект введен в эксплуатацию 30 мая 2019 года. Новый завод выпускает гипсокартонные листы, сухие строительные смеси, пазогребневые плиты, премиксы.





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